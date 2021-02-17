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Назовите нашу цену: Booking не исполнило решение ФАС об отмене паритета

Платформа до 15 февраля была обязана прекратить ограничивать отели-партнеры
Фото: REUTERS/Robin Utrecht/ABACAPRESS.COM
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Назовите нашу цену: Booking не исполнило решение ФАС об отмене паритета
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2021-02-16 15:42:37
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Российское подразделение Booking.com не выполнило предписание ФАС устранить так называемый паритет цен — запрет на продажу его партнерами номеров по более низкой стоимости, чем опубликована на сайте агрегатора. В конце декабря антимонопольная служба обязала онлайн-тревел-агентство исключить этот пункт из договоров с гостиницами до 15 февраля. В начале месяца Booking.com оспорило решение ФАС в суде. По оценкам юристов, в случае если компания не выполнит предписание и проиграет суд, ей будет грозить штраф вплоть до 15% от оборота. Эксперты напоминают, что в ряде европейских стран паритет цен вовсе запрещен, однако агрегаторы не уходят с их рынка.

Правило паритета

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В декабре прошлого года ФАС признала Booking.com виновным в нарушении антимонопольного законодательства. Дело было заведено после обращения «Опоры России». Сервис, доля которого на российском рынке превышает 80%, навязывал российским гостиницам и отелям невыгодные условия договоров. В соответствии с ними партнеры были обязаны предоставлять компании и соблюдать со своей стороны паритет цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж и распространения своих услуг, сообщала ФАС.

Служба предписала Booking прекратить требовать паритета цен и исключить этот пункт из общих условий договоров. Срок выполнения предписания — 15 февраля.

«Известия» изучили типовую версию договора агрегатора от 16 февраля. Пункт об обязательном паритете цен в ней сохранился. Согласно документу, средствам размещения (отелям, апартаментам и так далее), заключающим с Booking контракт, запрещается предлагать клиентам через публичные каналы (например, другие агрегаторы) или партнерские турфирмы, более выгодные условия, чем публикуется на сайте агрегатора.

Сейчас российские отели вправе предлагать клиентам более низкую по сравнению с Booking.com цену размещения на своих сайтах. Однако, согласно условиям типового договора с агрегатором, они могут делать это только в личном кабинете клиента, для входа в который требуется заполнить профиль и установить пароль.

Назовите нашу цену
ФАС
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Сохранение требования соблюдать паритет в договорах «Известиям» подтвердили и участники рынка, например, президент Ассоциации отелей Казани и Татарстана Гульнара Сафина, а также вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников (курирует туризм).

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В случае если Booking обнаруживает, что отель всё же предлагает в частном порядке или через другие каналы продаж более низкую цену, чем опубликована на его сайте, агрегатор, как правило, снижает позицию в поисковой выдаче для такой гостиницы, пояснила Гульнара Сафина. Для многих это критический фактор, сравнимый с отключением отеля от сервиса, поскольку клиентов, которые готовы просмотреть в поиске отеля до 20–30 страниц листинга, крайне мало и объекты размещения в основной своей массе паритет цен и номеров соблюдают.

9 февраля Арбитражный суд (АС) Москвы принял к производству иск Booking к ФАС, где агрегатор потребовал признать предписание службы незаконным, следует из картотеки арбитражных дел. Суть претензий в материалах не раскрывается. Суд назначил специальное собеседование по выяснению доказательств в пользу незаконности решения ФАС.

В случае не исполнения предписания об устранении нарушения и сохранения практики «паритета цен», компании Booking грозит оборотный штраф. Его размер может составлять от 1 до 15% от выручки на рынке, на котором произошло нарушение, рассказал руководитель антимонопольной практики КА «Муранов, Черняков и партнеры» Олег Москвитин.

По данным СПАРК, выручка российского подразделения агрегатора «Букинг.ком Русиа» по итогам 2019 года составила 700 млн рублей. Прибыль — более 200 млн.

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Впрочем, Booking пока имеет право не исполнять решение антимонопольного органа, поскольку обжаловал его в судебном порядке и суд принял это заявление к производству. По крайней мере, до вступления решения АС в законную силу, уточнил Олег Москвитин.

Юрист добавил: не вдаваясь, по соображениям профессиональной этики, в то, чья позиция в данном случае сильнее, следует отметить, что ключевым моментом в этом деле может стать доказанность доминирующего положения Booking.com. А также корректность определения ФАС рынка, на котором допущено нарушение. Если хотя бы одно из этих понятий окажется неверно интерпретированным службой, суд отменит ее решение, резюмировал эксперт.

В ФАС не ответили на просьбу «Известий» прокомментировать, каковы последствия для Booking от неисполнения решения службы.

В ответе на отчет ФАС о навязывании Booking.com требования паритета цен позиция сервиса представлена следующим образом: «Паритет позволяет защитить интересы агрегаторов от так называемого фрирайдинга (эффекта безбилетника), при котором в отсутствие оговорок конечные потребители будут использовать агрегаторы лишь для поиска и сравнения средств размещения, тем самым лишая их комиссионного дохода».

Назовите нашу цену
гостиница
Фото: Depositphotos
Бронированный запрет
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Пресс-служба агрегатора в ответ на вопрос «Известий» о том, каковы причины отказа следовать предписанию ФАС, добавила:

«Для партнеров, предпочитающих абсолютно бесплатно рекламировать свои объекты на Booking.com, компания осуществляет перевод контента на 44 языка, инвестирует средства в рекламное продвижение через традиционные и цифровые каналы и, помимо прочих услуг, предоставляет клиентскую поддержку на 44 языках. Принимая это во внимание, мы считаем справедливым, что отели указывают на Booking.com по крайней мере ту же цену, что и на их собственном веб-сайте».

Впрочем, абсолютно бесплатной эту рекламу назвать трудно. Booking.com получает комиссию с продаж — она составляет 15%.

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Booking — не единственный агрегатор, который выставляет требование паритета цен, следует из обращения «Опоры России» за подписью её президента Александра Калинина к руководителю ФАС Максиму Шаскольскому. Организация разработала законопроект, который запрещает использовать в туристической отрасли такое понятие, как «паритет цен». Его принятие позволило бы индустрии формировать независимую ценовую политику и улучшить конкуренцию.

Аналогичные законы приняты в ряде европейских стран, например во Франции, Австрии, Бельгии, говорится в письме. Причем запрет использования паритета цен в туристической сфере не повлек за собой прекращения деятельности агрегаторов средств размещения на территории этих государств, резюмируется в письме.

Отмена паритета только в отношении Booking.com может создать несправедливые конкурентные преимущества для иных агрегаторов информации о средствах размещения, уверена член Ассоциации юристов России, управляющий партнер «Легес-Бюро» Мария Спиридонова.

Назовите нашу цену
сайт Booking.com
Фото: Depositphotos
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В пандемийный год проблема паритета цен в значительной степени нивелировалась — это почти не влияет на нынешние продажи и туристический поток, отметил генеральный директор ЗАО «Отель Введенский» Андрей Ткачев. Booking.com привлекал в основном иностранных туристов. Россияне же чаще связываются напрямую, чтобы получать специальные предложения, которые отели размещают на своих сайтах, отметил он. Впрочем, когда границы откроют, проблема паритета снова станет актуальной, спрогнозировал Андрей Ткачев.

В Европе вопрос паритета цен давно решен: найдя нужный отель через Booking, турист спокойно может зайти на его сайт и забронировать там по более низкой стоимости, заявил президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. России нужно идти в том же направлении и бороться против таких условий: естественно, крупному доминирующему агрегатору выгодно держать все низкие цены у себя, так как он получает комиссию с продаж, отметил он. Если паритет будет отменен, отельеры получат возможность быть более гибкими в вопросе стоимости и привлекать больше клиентов, уверен Игорь Бухаров.

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