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В Москве призвали Вашингтон не затягивать с решением по ДОНу

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Москва не будет вечно ждать, когда США определятся со своей позицией по возвращению в Договор по открытому небу (ДОН). Такое заявление во вторник, 16 февраля, сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

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Дипломат подчеркнул, что внутригосударственные процедуры по выходу России из Договора продолжаются. При этом он напомнил, что в Москве уже заявляли о готовности к коррекции своей позиции, если из Вашингтона поступят сигналы о намерении вернуться в Договор.

«Это действительно так, и мы оставляем дверь открытой. Но коллеги в Вашингтоне и других натовских столицах должны понимать, что мы тоже не будем до бесконечности ждать, когда они соберутся наконец с мыслями, что-то у себя там проанализируют, взвесят «за» и «против» и определятся, готовы или не готовы США вернуться в ДОН», — цитирует его «РИА Новости».

Рябков предупредил, что когда внутренняя подготовка России к выходу из Договора завершится и США не сообщат о своем решении вернуться или нет в ДОН, то Москва передаст депозитариям — Венгрии и Канаде — ноту о том, что выходит из соглашения. Официальный выход России из Договора состоится через полгода после подачи ноты.

Замглавы российского МИДа подчеркнул, что время подготовки рано или поздно закончится, и посоветовал коллегам из Вашингтона поторопиться со своим решением.

«Наша внутренняя работа продолжается каждодневно и неуклонно, коллеги в Вашингтоне и других натовских столицах должны это очень хорошо себе представлять и не терять время, если они готовы вернуться к нормальности в этой сфере. Время рано или поздно закончится», — заключил Рябков.

В конце ноября прошлого года Вашингтон подтвердил, что Соединенные Штаты больше не являются участником договора.

15 января МИД РФ объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из ДОНа. В ведомстве заявили, что после выхода из Договора США «был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора». При этом в МИДе отметили, что этот шаг еще не означает начала выхода из соглашения, так как это произойдет только после подачи Москвой уведомления депозитариям.

В начале февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассмотрит вопрос о возвращении в ДОН при условии возвращения в соглашение США.

Тогда же официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что новая администрация США изучает возможность возвращения в Договор по открытому небу.

11 февраля Рябков напомнил, что Москва продолжает добросовестно выполнять требования ДОН, несмотря на запуск внутригосударственных процедур по выходу, и готова принять миссии наблюдателей. Он добавил, что пока рано говорить, когда Москва закончит упомянутые внутригосударственные процедуры.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году, в силу он вступил в 2002 году. Он позволяет странам-участницам проводить разведывательные полеты над территориями друг друга.

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