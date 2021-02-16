В Москве призвали Вашингтон не затягивать с решением по ДОНу

Москва не будет вечно ждать, когда США определятся со своей позицией по возвращению в Договор по открытому небу (ДОН). Такое заявление во вторник, 16 февраля, сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Дипломат подчеркнул, что внутригосударственные процедуры по выходу России из Договора продолжаются. При этом он напомнил, что в Москве уже заявляли о готовности к коррекции своей позиции, если из Вашингтона поступят сигналы о намерении вернуться в Договор.

«Это действительно так, и мы оставляем дверь открытой. Но коллеги в Вашингтоне и других натовских столицах должны понимать, что мы тоже не будем до бесконечности ждать, когда они соберутся наконец с мыслями, что-то у себя там проанализируют, взвесят «за» и «против» и определятся, готовы или не готовы США вернуться в ДОН», — цитирует его «РИА Новости».

Рябков предупредил, что когда внутренняя подготовка России к выходу из Договора завершится и США не сообщат о своем решении вернуться или нет в ДОН, то Москва передаст депозитариям — Венгрии и Канаде — ноту о том, что выходит из соглашения. Официальный выход России из Договора состоится через полгода после подачи ноты.

Замглавы российского МИДа подчеркнул, что время подготовки рано или поздно закончится, и посоветовал коллегам из Вашингтона поторопиться со своим решением.

«Наша внутренняя работа продолжается каждодневно и неуклонно, коллеги в Вашингтоне и других натовских столицах должны это очень хорошо себе представлять и не терять время, если они готовы вернуться к нормальности в этой сфере. Время рано или поздно закончится», — заключил Рябков.

В конце ноября прошлого года Вашингтон подтвердил, что Соединенные Штаты больше не являются участником договора.

15 января МИД РФ объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из ДОНа. В ведомстве заявили, что после выхода из Договора США «был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора». При этом в МИДе отметили, что этот шаг еще не означает начала выхода из соглашения, так как это произойдет только после подачи Москвой уведомления депозитариям.

В начале февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассмотрит вопрос о возвращении в ДОН при условии возвращения в соглашение США.

Тогда же официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что новая администрация США изучает возможность возвращения в Договор по открытому небу.

11 февраля Рябков напомнил, что Москва продолжает добросовестно выполнять требования ДОН, несмотря на запуск внутригосударственных процедур по выходу, и готова принять миссии наблюдателей. Он добавил, что пока рано говорить, когда Москва закончит упомянутые внутригосударственные процедуры.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году, в силу он вступил в 2002 году. Он позволяет странам-участницам проводить разведывательные полеты над территориями друг друга.