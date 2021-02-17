Как фанера над Мадридом: в Испании надеются возобновить туризм летом

Испания планирует восстановить международный туризм летом . Об этом «Известиям» заявили в профильном министерстве страны, подчеркнув, что тогда большая часть населения (70%), скорее всего, уже будет вакцинирована. Открывать сообщение с РФ в Испании не собираются без разрешения Евросоюза , подчеркнули в ведомстве. Как заявили «Известиям» в Национальном институте статистики, в целом турпоток в 2020 году снизился на 77%. Чтобы возродить ключевую отрасль, Мадрид настаивает на введении паспортов вакцинации . С ними, как полагают в минтуризме, международные путешествия станут доступнее и безопаснее.

Не снится Пальма-де-Майорка

Испания по-прежнему остается страной с высоким уровнем заражения COVID-19. Прошлая неделя стала для королевства самой смертоносной с апреля — Минздрав сообщил о 3361 летальном случае. До сих пор эта страна живет в состоянии перманентного карантина с некоторыми, не всегда логичными, послаблениями — например, открытыми ресторанами в обед и закрытыми во время ужина. Экономика Испании, зависящая от сферы услуг и туризма, уже истощена, но перспектива массовой вакцинации дает представителям этих отраслей надежду. О том, что Испания хочет восстановить международный туризм уже летом, заявили «Известиям» в министерстве промышленности, торговли и туризма страны.

— Всё зависит прежде всего от эпидемиологической ситуации. Однако наш план вакцинации предусматривает иммунизацию 70% взрослого населения летом, поэтому к этому моменту мы надеемся начать постепенное восстановление международных потоков, — заявил «Известиям» представитель пресс-службы ведомства .

Как фанера над Мадридом Фото: REUTERS/Juan Medina

По его словам, сначала Испания станет доступна для ближайших европейских соседей, а затем и других государств. Что касается снятия текущих ограничений на необязательные поездки из третьих стран, включая Россию, всё зависит от совместного решения с партнерами по Евросоюзу , подчеркнули в ведомстве. Пока РФ находится в красном списке объединения. Только Греция на национальном уровне приняла решение открыть для россиян границы. Испания этот путь пока не считает приемлемым . Как объясняют представители туротрасли, граждане РФ — не самые многочисленные посетители испанских курортов.

— Основные источники туристического притока для Испании — европейцы, преимущественно Великобритания, Франция и Германия. Однако с каждым годом мы принимаем всё больше и больше туристов из стран, не входящих в ЕС, чьи расходы порой выше, что делает их важным источником для нашей экономики, — заявили «Известиям» в Испанской конфедерации туристических агентств(CEAV).

Спрос российских туристов на это направление традиционно высок. По данным Национального института статистики Испании (INE), предоставленным «Известиям», в 2019 году страну посетило на 27,2% больше российских туристов, чем годом ранее. Всего в королевство прибыло более 1,3 млн путешественников. И если бы не пандемия, вряд ли бы этот интерес угас. За время до карантина в 2020 году 155,6 тыс. российских туристов успели посетить Испанию.

Как фанера над Мадридом Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mercedes Menendez

Сейчас попасть из России на Иберийский полуостров можно только при наличии документально подтвержденных оснований . Речь идет о гражданах с видом на жительство в этой стране, государствах ЕС и Шенгенского соглашения, владельцах резидентских виз, медицинских работниках, а также специалистах, которые не могут выполнять работу удаленно.

На сайте официального туристического портала Испании изложена стратегия «Безопасное путешествие». На нескольких языках, включая русский, тут представлена необходимая информация для планирования поездки в Испанию во время пандемии. Как заявили «Известиям» в минтуризме страны, используя эту стратегию, они хотят представить себя сторонниками безопасных путешествий и помогать туристам воспитывать бдительность.

Деньги и паспорта

Пока, как пишут в местной прессе, туризм Испании доживает свой «черный год». По данным того же INE, предоставленным «Известиям», турпоток в 2020-м уменьшился на 77% по сравнению с 2019-м — 19 млн туристов против 83,5 млн . Их расходы в 2020 году составили €19,7 млн, в то время как в 2019-м — €91,9 млн. Отчасти свои надежды на возрождение отрасль возлагает на европейский Фонд восстановления экономики , о котором странам с трудом удалось договориться прошлым летом. Испания из него получит около €140 млрд — около 11% ВВП королевства. При этом €72,7 млрд будут выделены в виде безвозмездных грантов.

— Очевидно, что европейские фонды будут катализатором и помогут туризму восстановиться в будущем, но наш сектор нуждается в помощи прямо сейчас, чтобы выжить и создавать новые проекты, — заявили «Известиям» в Испанской конфедерации туристических агентств (CEAV).

Как фанера над Мадридом Фото: REUTERS/Jon Nazca

Строить планы на лето представителям отрасли дает надежда не только на вакцинацию, но и на ковидные паспорта . Одна из немногих в ЕС Испания выступает за их введение для скорейшего перезапуска туризма.

— Вакцинация добровольная, поэтому мы не рассматриваем паспорта вакцинации как обязательное требование к путешественникам. Это лишь полезный элемент, который должен способствовать возобновлению международного транспортного сообщения , — заявили «Известиям» в минтуризма Испании.

В ведомстве пояснили: если в стране отправления туриста по-прежнему наблюдается умеренный или высокий риск передачи коронавируса, то от пассажира могут потребовать и другие документы. Например, отрицательный тест перед посадкой, даже если он уже был вакцинирован, ведь пока не доказано отсутствие способности переносить вирус после прививки. Этот подход Испания защищает как в ЕС, так и в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Как фанера над Мадридом Фото: REUTERS/Susana Vera

Однако в ВОЗ всё еще выступают против паспортов вакцинации , хотя и разрабатывают подобный электронный сертификат с эстонцами. Россия в начале года выдвигала инициативу по одобрению сертификатов вакцинации на международном уровне, но позже от нее тоже решили отказаться.