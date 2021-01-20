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Матвиенко заявила об отсутствии необходимости в COVID-паспортах

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Паспорта о прохождении вакцинации от коронавируса в России не нужны. Об этом в среду, 20 января, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на первом пленарном заседании верхней палаты парламента.

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«Никто не говорил, что в России будут вводиться «ковидные» паспорта. Это изобретение в общественном мнении. Конечно, никакие «ковидные» паспорта не нужны», ― сказала она.

Также Матвиенко напомнила, что в России вакцинация от COVID-19 рекомендательная и добровольная, подчеркнув, что прививка от коронавируса не будет давать дополнительных прав или юридических возможностей. Кроме того, она отметила, что в стране будет вестись электронный реестр прошедших вакцинацию, но это не будет COVID-паспортом.

В ходе заседания спикер Совфеда также отметила, что в 2021 году Россия не должна ограничиваться «врачеванием ран, нанесенных пандемией», но и реализовывать планы по развитию страны, определенных президентом страны.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможность взаимосвязи права выезда граждан за рубеж и наличия у них паспорта вакцинации от коронавируса. По его словам, власти страны не рассматривают перспективу такой увязки.

При этом он подчеркнул, что идея внедрения COVID-паспортов появилась из-за ограничений на передвижение людей, существующих в ряде иностранных государств.

Ранее 19 января глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил, что создание COVID-паспортов является важным и нужным делом, однако стоит посмотреть, кем и как будет использована представленная в них информация.

18 января глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в регионе начнут выдавать паспорта вакцинации от коронавируса, а также аналогичные документы, подтверждающие наличие антител после перенесенного COVID-19. Начало выдачи соответствующих паспортов в республике планируется на 5 февраля.

4 января президент России Владимир Путин поручил до 20 января рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов прошедшим вакцинацию от COVID-19.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 3 633 952 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 67 220 летальных исходов, выздоровели 3 027 316 человек.

Инфографика

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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