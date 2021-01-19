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В Госдуме назвали важным и нужным создание COVID-паспортов

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Создание COVID-паспортов является важным и нужным делом, однако стоит посмотреть, кем и как будет использована представленная в них информация. Об этом во вторник, 19 января, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

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О нововведении глава Минздрава заявил на итоговом заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом

«Сейчас поднимается тема, например, COVID-паспортов. Дело это очень важное и нужное. Но нужно понимать, кем и как подобная информация должна быть использована», — сказал Морозов на заседании профильного комитета.

Он подчеркнул, что такая информация нужна врачам, медработникам, сотрудникам санэпидслужбы.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил о введении в регионе антиковидных паспортов, которые будут получать жители республики, сделавшие прививку или переболевшие коронавирусом. Это поможет снять некоторые ограничения и будет стимулировать людей проходить вакцинацию от COVID-19.

Накануне, 18 января, вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что в России через портал госуслуг выдали более 34 тыс. сертификатов о вакцинации от COVID-19. Электронный сертификат гражданин может получить в личном кабинете на портале после второго этапа вакцинации.

15 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что внедрение «иммунных паспортов» на фоне пандемии коронавируса является темой для обсуждения. Она подчеркнула, что важно не допустить дискриминации какой-либо из вакцин.

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