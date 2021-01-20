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В России за сутки зарегистрировали более 21 тыс. случаев коронавируса
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В России за сутки зарегистрировали более 21 тыс. случаев коронавируса

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За минувшие стуки в России зарегистрировано 21 152 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 20 января, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

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Больше всего случаев выявлено в Санкт-Петербурге (3347), Москве (2452) и Московской области (994).

От осложнений, вызванных COVID-19, за последние сутки скончались 597 человек, при этом выздоровели 25 290 граждан.

Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 3 633 952. Число летальных случаев составило67 220, вылечились же 3 027 316 пациентов.

Накануне, 19 января, министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России свободно 25% коечного фонда для пациентов с коронавирусом. Он добавил, что во всех регионах осуществляется лекарственное обеспечение пациентов на амбулаторном лечении.

Кроме того, по словам главы Минздрава, по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина ведомство подготовило и согласовало проект распоряжения правительства по дополнительному выделению 2,7 млрд рублей для закупки лекарственных препаратов.

Как отмечал Мишустин, ситуация с коронавирусной инфекцией в РФ остается непростой, но при этом постепенно она стабилизируется. Он указал на необходимость следить за сохранением коечного резерва для больных и за запасом лекарств.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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