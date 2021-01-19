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Мурашко назвал процент свободных коек для пациентов с коронавирусом

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В России свободно 25% коечного фонда для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил во вторник, 19 января, в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

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«Достаточное количество коек по всем регионам, 25% коечного фонда сегодня свободны и готовы принять», — цитирует главу ведомства агентство городских новостей «Москва».

Мурашко отметил, что во всех регионах осуществляется лекарственное обеспечение пациентов на амбулаторном лечении.

Министр добавил, что по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина Минздрав подготовил и согласовал проект распоряжения правительства по дополнительному выделению 2,7 млрд рублей для закупки лекарственных препаратов.

Также Мурашко заявил, что поставка доз вакцины от коронавирусной инфекции осуществляется в строгом соответствии с графиком. По его словам, до 2 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 поставят в регионы страны до конца января, передает RT.

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