Песков прокомментировал возможность введения COVID-паспортов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможность взаимосвязи права выезда граждан за рубеж и наличия у них паспорта вакцинации от коронавируса. По его словам, власти страны не рассматривают перспективу такой увязки.

Так представитель Кремля ответил на соответствующий вопрос журналистов во вторник, 19 января. Он подчеркнул, что идея внедрения COVID-паспортов появилась из-за ограничений на передвижение людей, существующих в ряде иностранных государств.

«Вы знаете, что сама по себе идея введения ковидных паспортов и идея попытаться как-то унифицировать подходы с другими странами, она существует, кстати, это был один из вопросов на ПКФ Владимира Путина», — напомнил он.

Песков уточнил, что у Кремля на данный момент нет какой-либо официальной позиции о введении таких документов в отдельных регионах, например в Башкирии. При этом он добавил, что данная тема циркулирует и прорабатывается.

«Коронавирус создал новую реальность, в которой мы живем, и будем жить неопределенное время. Прорабатываются разные варианты, чтобы облегчить нашу жизнь», — заявил он.

Инициатива введения в отдельных регионах QR-кодов, свидетельствующих о наличии прививки от коронавируса, по его словам, требует разъяснительной работы о том, что именно эти документы будут давать их владельцам.

Ранее в этот же день глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил, что создание COVID-паспортов является важным и нужным делом, однако стоит посмотреть, кем и как будет использована представленная в них информация.

Накануне глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в регионе начнут выдавать паспорта вакцинации от коронавируса, а также аналогичные документы, подтверждающие наличие антител после перенесенного COVID-19. Начало выдачи соответствующих паспортов в республике планируется на 5 февраля.

В начале января Путин поручил рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов прошедшим вакцинацию от COVID-19. Доклад должен быть представлен до 20 января 2021 года.

29 декабря глава Минздрава России Михаил Мурашко объявил о возможности получения привитым от коронавируса сертификата о вакцинации на сайте госуслуг. О появлении паспортов вакцинации на портале он рассказал 29 декабря.

При этом Владимир Путин еще 17 декабря на ежегодной прeсс-кoнференции не исключил возможность введения международных сертификатов для граждан, получивших прививку от коронавируса, чтобы они смогли свободно передвигаться по всему миру.