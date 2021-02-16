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Российский прибор полетит на китайском аппарате исследовать астероид

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Китай выбрал российский прибор для своей автоматической станции, которая полетит изучать астероид. Об этом сообщил заместитель директора Института космических исследований РАН Олег Кораблев.

«Сейчас выбран российский прибор на китайскую миссию к астероиду», — приводит его слова 16 февраля «РИА Новости».

Детали о функциях российского прибора не приводятся.

Китайская миссия к околоземному астероиду Камоалева (469219) запланирована на 2024 год. Предполагается запустить автоматическую станцию «Чжэнхэ», которая должна будет доставить на Землю образцы его грунта.

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