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Андрей Рюмин избран генеральным директором ПАО «Россети»

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Совет директоров ПАО «Россети» избрал на пост генерального директора компании экс-главу «Россети Ленэнерго» Андрея Рюмина. Об этом «Известиям» сообщили в понедельник, 15 февраля, в пресс-службе компании.

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Заседание совета директоров состоялось в минувшую пятницу.

Комментируя назначение, председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный выразил уверенность в том, что под руководством Рюмина компания продолжит устойчивое развитие.

«В работе любой компании одна из самых главных и сложных задач при смене руководства – обеспечение преемственности промышленной, экономической, социальной и кадровой политики. Для этого новый руководитель должен обладать высоким уровнем компетентности, опыта и профессионализма. Без сомнения, Андрей Валерьевич Рюмин им обладает. Возглавляя крупнейшую сетевую региональную компанию «Россети Ленэнерго», он глубоко погружен в проблематику развития электросетевого комплекса, его знают и уважают в отрасли», — отметил он.

Со своей стороны вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов охарактеризовал нового генерального директора «Россетей» как «человека надежного, верного своему слову и делу».

«Уверен, на новом посту, коллектив ПАО «Россети» получит в его лице хорошего руководителя, который обеспечит стабильное функционирование холдинга, определив новые горизонты его развития, а энергетическая отрасль страны — опытного менеджера со стратегическим видением», — отметил заместитель губернатора.

Решение топ-менеджмента «Россетей» также положительно оценил политолог, автор Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов.

«Россети» энергично развивались последние годы, и важно было после ухода [Павла] Ливинского обеспечить в компании преемственность, сохранить курс при новом взгляде. Рюмин продемонстрировал как раз умение работать в команде, но и создавать свою добавленную управленческую стоимость. Это особенно важно, понимая, что «Россети» — это про инфраструктуру России, которая такая разная по климатическим условиям или структуре потребителей электроэнергии и одновременно такая схожая по потребностям, менталитету и культуре», — добавил он.

С 15 января Рюмин исполнял обязанностей генерального директора и председателя правления «Россетей», а до того, с января 2018 года, возглавлял «Россети Ленэнерго». До назначения на этот пост он работал независимым членом совета директоров «Мосэнерго», генеральным директором Объединенной энергетической компании (второй по размеру сетевой организации в московском регионе), а также ряде других энергетических и инвестиционных компаний.

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