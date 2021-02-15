101-летняя жительница Псковской области сделала прививку от COVID-19

Жительница Псковской области Эмилия Волтухова, которой в мае исполнится 102 года, прошла вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 15 февраля, пишет оперативный штаб региона по борьбе с COVID-19 со ссылкой на Псковское агентство информации.

«Одна из старейших жительниц Псковской области Эмилия Осиповна Волтухова сделала прививку от коронавируса. Второго мая бабушка отпразднует 102 года», — говорится в сообщении.

По данным благотворительного фонда «Вознеси сердце», Волтухова с 2011 года живет в Новосельском доме-интернате для престарелых и инвалидов Струго-Красненского района Псковской области. После перелома шейки бедра она не может ходить.

9 февраля Минздрав включил граждан старше 60 лет в приоритетную группу по вакцинации от коронавирусной инфекции в рамках национального календаря прививок.

2 февраля заведующая лабораторией Государственной коллекции вирусов Центра имени Гамалеи Инна Должикова заявила, что антитела у пожилых людей после вакцинации препаратом от коронавируса «Спутник V» вырабатываются так же, как и у более молодых.

С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил президент страны Владимир Путин. Граждан прививают препаратом «Спутник V», разработанным Центром имени Гамалеи, — первой зарегистрированной в мире и в РФ вакциной от коронавируса.

Согласно опубликованным в феврале авторитетным медицинским журналом The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний этой вакцины, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

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