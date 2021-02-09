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Россиян старше 60 лет включили в приоритетную группу по вакцинации от COVID-19

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Минздрав включил граждан старше 60 лет в приоритетную группу по вакцинации от коронавирусной инфекции в рамках национального календаря прививок. Соответствующий приказ опубликован во вторник, 9 февраля, на официальном портале правовой информации.

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С момента вступления его в силу в категорию приоритета по вакцинации первого уровня вошли лица в возрасте 60 лет и старше, а также граждане, проживающие в городах с численностью населения 1 млн и более.

Также приоритетная группа включает работников медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и МФЦ, лиц, проживающих в организациях социального обслуживания, лиц с хроническими заболеваниями.

Во вторую приоритетную группу вошли работники организаций транспорта и энергетики, сферы услуг, сотрудники правоохранительных органов, работники в пунктах пропуска через госграницу, работающие вахтовым методом, волонтеры, военнослужащие. К приоритету третьего уровня принадлежат государственные гражданские и муниципальные служащие, учащиеся колледжей и вузов, а также лица, подлежащие призыву на военную службу.

Приказ о внесении прививки от коронавирусной инфекции в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям был утвержден в середине декабря 2020 года.

2 февраля заведующая лабораторией Государственной коллекции вирусов Центра им. Гамалеи Инна Должикова заявила, что антитела у пожилых людей после вакцинации препаратом от коронавируса «Спутник V» вырабатываются так же, как и у более молодых.

С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил президент страны Владимир Путин. Граждан прививают препаратом «Спутник V», разработанным Центром имени Гамалеи, — первой зарегистрированной в мире и в РФ вакциной от коронавируса.

Согласно опубликованным в феврале авторитетным медицинским журналом The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний этой вакцины, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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