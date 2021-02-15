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Назван объем роста потребления газа в России при реализации программы газификации

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Реализация программы газификации в России позволит увеличить потребление газа на 18,6 млрд кубометров газа в год. Об этом заявил председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер в понедельник,15 февраля, на онлайн-совещании о газификации регионов под руководством председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.

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По его словам, введение единого оператора газификации может на 30% уменьшить стоимость финального подключения домовладений к газу.

Если по текущим оценкам инвестиции в строительство межпоселковых газопроводов до 2025 года составят до 354 млрд рублей, то с привлечением единого оператора сумма уменьшится.

«И тогда это уже 220 млрд рублей», — подчеркнул глава «Газпрома».

19 января президент России Владимир Путин на встрече с Миллером попросил рассказать об итогах работы за год, о прохождении зимнего максимума и планах по газификации. Топ-менеджер ответил, что холдинг завершит технически возможную газификацию в России к 2030 году. «Газпром» также подписал с регионами планы-графики синхронизации работ на 2021 год.

В частности, в октябре 2020 года была принята программа газификации Приморья на 2021–2025 годы. Инвестиции в нее составят почти 21,14 млрд рублей.

В ноябре 2020 года «Газпром» спрогнозировал увеличение уровня газификации в России к началу 2021 года до 71,4% при условии строгого выполнения ряда программ.

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