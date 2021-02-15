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Судно «Фортуна» возобновило укладку «Северного потока – 2»

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Судно-трубоукладчик «Фортуна» возобновило укладку газопровода «Северный поток – 2» в водах Дании, которая ранее была приостановлена из-за непогоды. Это следует из данных системы позиционирования судов Marine Traffic.

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Известно, что «Фортуна» была вынуждена приостановить работы из-за шторма и холодного фронта.

Накануне вице-премьер России Александр Новак сообщил, что строительство «Северного потока – 2» уже реализовано более чем на 95%.

12 февраля стало известно, что американские сенаторы республиканец Джим Риш и демократ Джин Шахин призвали президента США Джозефа Байдена ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2».

В тот же день в Госдепе США назвали санкции в отношении проекта «Северный поток – 2» одним из важных инструментов в текущей ситуации.

В начале февраля власти США поставили ФРГ ряд условий для снятия санкций в отношении газопровода, однако в германском правительстве не увидели возможностей для уступок США по проекту и сослались на уже достигнутые договоренности по транзиту газа через Украину.

Американский минфин 19 января объявил о расширении санкций против проекта газопровода. Под ограничения попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец. Рестрикции предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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