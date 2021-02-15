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ЦБ РФ предупредил о новом виде кибермошенничества

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Банк России предупреждает о новом виде кибермошенничества. Хакеры теперь могут добраться до счетов компаний. Злоумышленники пользуются сервисами «банк — клиент», сообщает телеканал «Известия». Атакуют через программный интерфейс приложений — API. Хакеры заходят в систему как авторизованные клиенты. В режиме отладки изучают порядок и структуру API-запросов. Хакеры формируют фиктивные распоряжения перечислить деньги. В связи с этим Центробанк призвал поставщиков программного обеспечения и кредитные организации проверить на уязвимость свои сервисы дистанционного обслуживания и мобильные приложения.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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