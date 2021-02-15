Москва призвала США проявить политическую волю для возврата к ядерной сделке

Россия призывает США проявить политическую волю и послать сигнал Ирану о готовности вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом в понедельник, 15 февраля, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы призываем США продемонстрировать политическую волю и послать сигнал Ирану и другим членам международного сообщества о готовности вернуться в СВПД. Для этого важно было бы начать отмену всех санкционных решений, которые составляли суть политики так называемого максимального давления на Иран в период администрации Трампа (экс-президента США — Ред.), — сказал Рябков в беседе с журналистами.

Как отметил замминистра, это позволит избежать дальнейшего осложнения обстановки в результате анонсированных Ираном действий.

При этом Москва также призывает иранских коллег к ответственности и сдержанности.

Помимо этого, по словам Рябкова, Россия не против участия в предложенной Китаем многоформатной встрече по вопросу возвращения США в СВПД. Однако для ее результативного проведения важно понимать, чем встреча может закончиться.

Рябков отметил, что при желании и готовности всех участников процесса такую встречу можно будет оперативно организовать.

4 февраля Москва выразила готовность к сотрудничеству с новой администрацией США по вопросу спасения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, действия Ирана по отказу от своих обязательств в рамках договора не выходят за рамки Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Соглашение между Ираном и группой государств — США, Россией, КНР, Великобританией, Францией и Германией — было подписано в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. С Ирана сняли санкции в обмен на отказ от развития ядерной программы.

В 2018 году Вашингтон вышел из СВПД, после чего начал кампанию по оказанию экономического давления на Иран, возобновив санкции.

В ответ Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях. В ноябре 2020 года Штаты добавили в санкционные списки по Тегерану четырех человек и шесть организаций, а затем еще несколько раз расширяли санкционный перечень.