Москва выразила готовность работать с США по иранской ядерной сделке

Россия готова к сотрудничеству с новой администрацией США по вопросу спасения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом в четверг, 4 февраля, заявила на брифинге официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Мы готовы к тесному взаимодействию с участниками СВПД для достижения данной цели, а также к конструктивному взаимодействию на этот счет с новой американской администрацией», — заявила дипломат.

Нынешние действия Ирана по отказу от своих обязательств в рамках договора, по ее словам, не выходят за рамки Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

«Необходимо учитывать, что все проводимые Ираном на упомянутых площадках мероприятия осуществляются под плотным контролем со стороны МАГАТЭ и не выходят за рамки обязательств Тегерана по ДНЯО», — сказала Захарова.

СВПД между Ираном и группой государств — США, Россией, КНР, Великобританией, Францией и Германией — было подписано в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. С Ирана сняли санкции в обмен на отказ страны от развития ядерной программы.

В 2018 году Вашингтон вышел из СВПД, после чего начал кампанию по оказанию максимального давления на Иран, возобновив санкции.

В ответ Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях. В ноябре 2020 года Штаты добавили в санкционные списки по Тегерану четырех человек и шесть организаций, а затем еще несколько раз расширяли санкционный перечень.

26 января министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф по итогам переговоров с главой российского МИДа Сергеем Лавровым заявил, что Тегеран полностью вернется к выполнению своих обязательств в рамках ядерной сделки после того, как США снимут с Ирана санкции. Он также напомнил, что с 21 по 23 февраля иранские власти планируют положить конец выполнению дополнительного протокола (МАГАТЭ).

На следующий день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон ждет от Тегерана возвращения к выполнению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), затем американская сторона оценит его шаги и решит, возвращаться ли в это соглашение.

При этом 29 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о намерении Вашингтона укрепить ограничения, введенные в рамках ядерной сделки с Ираном, и продлить срок их действия.