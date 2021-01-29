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США заявили о намерении продлить срок ограничений по ядерной сделке с Ираном

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Вашингтон намерен укрепить ограничения, введенные в рамках ядерной сделки с Ираном и продлить срок их действия. Об этом в пятницу, 29 января, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в беседе с журналистами.

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«Президент [США Джо Байден] дал ясно понять, что он считает, что благодаря дипломатическим усилиям США должны стремиться продлить и укрепить связанные с ядерным оружием ограничения в отношении Ирана и решить другие вопросы, вызывающие обеспокоенность», — сказала она.

Тем не менее пресс-секретарь Белого дома указала, что речь о контактах Байдена и руководства Ирана пока не идет.

«Иран должен возобновить соблюдение существенных ограничений в ядерной сфере в рамках сделки, чтобы [переговоры о возвращении США к сделке] продолжились», — отметила Псаки.

Она напомнила, что США собираются обсудить аспекты возвращения к выполнению сделки с союзниками и партнерами.

27 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон ждет от Тегерана возвращения к выполнению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, затем американская сторона оценит его шаги и решит, возвращаться ли в это соглашение.

26 января министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф по итогам переговоров с главой российского МИДа Сергеем Лавровым заявил, что Тегеран полностью вернется к выполнению своих обязательств в рамках ядерной сделки после того, как США снимут с Ирана санкции. Он также напомнил, что с 21 по 23 февраля иранские власти планируют положить конец выполнению дополнительного протокола (МАГАТЭ).

Соглашение между Ираном и группой государств — США, Россией, КНР, Великобританией, Францией и Германией — было подписано в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. С Ирана сняли санкции в обмен на отказ страны от развития ядерной программы.

В 2018 году Вашингтон вышел из СВПД, после чего начал кампанию по оказанию максимального давления на Иран, возобновив санкции.

В ответ Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях.

В ноябре 2020 года Соединенные Штаты добавили в санкционные списки по Тегерану четырех человек и шесть организаций.

5 января 2021-го санкционный список против Ирана был расширен за счет 13 сталелитейных компаний, а также по одной организации из Германии, Великобритании и Китая. Затем Вашингтон еще несколько раз расширял санкционный перечень.

В ответ Тегеран внес в свои санкционные списки действующего тогда президента США Дональда Трампа, госсекретаря Майка Помпео, главу минфина Стивена Мнучина, и.о. американского министра обороны Кристофера Миллера, главу ЦРУ Джину Хаспел и ряд бывших официальных лиц.

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