Иран назвал условие возвращения к выполнению ядерной сделки

Тегеран полностью вернется к выполнению своих обязательств в рамках ядерной сделки после того, как США снимут с Ирана санкции, заявил 26 января министр иностранных дел ИРИ Мохаммад Джавад Зариф по итогам переговоров с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

Он напомнил, что с 21 по 23 февраля иранские власти планируют положить конец выполнению дополнительного протокола (МАГАТЭ).

«Но, если до этого не будет сделано благоприятных, хороших действий для того, чтобы вернуть наше экономическое сотрудничество в нормальное русло, то есть американцы положили бы конец своим санкциям, не стали бы вмешиваться в экономическое сотрудничество между Ираном и миром, тогда уже Иран придет к выполнению всех своих обязательств (по СВПД)», — сказал он.

Зариф подчеркнул, что Иран не только не будет мешать допуску инспекторов МАГАТЭ в соответствии с дополнительным протоколом, но и вернется к полному выполнению своих обязательств.

Сергей Лавров, комментируя итоги переговоров, отметил «единую позицию» в этом вопросе с Тегераном.

«Мы заинтересованы в его (СВПД. — Ред.) полноценном сохранении и убеждены, что путь к этому лежит исключительно через последовательное, всестороннее выполнение этого важнейшего документа всеми вовлеченными сторонами на основе резолюции СБ ООН 2231», — сказал российский министр.

Он также выразил надежду, что Совместный всеобъемлющий план действий удастся сохранить, а США вернутся к полному выполнению указанной резолюции, что создаст условия для соблюдения всех требований ядерной сделки.

При этом Лавров подчеркнул, что от урегулирования американо-иранских отношений Иран и Россия выиграют, поскольку будут выведены из-под нелегитимных, незаконных односторонних санкций как со стороны США, так и со стороны целого ряда других стран.

Соглашение между Ираном и группой государств — США, Россией, КНР, Великобританией, Францией и Германией — было подписано в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. С Ирана сняли санкции в обмен на отказ страны от развития ядерной программы.

В 2018 году Вашингтон вышел из СВПД, после чего начал кампанию по оказанию максимального давления на Иран, возобновив санкции.

В ответ Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях.

В ноябре 2020 года Соединенные Штаты добавили в санкционные списки по Тегерану четырех человек и шесть организаций.

5 января 2021-го санкционный список против Ирана был расширен за счет 13 сталелитейных компаний, а также по одной организации из Германии, Великобритании и Китая. Затем Вашингтон еще несколько раз расширял санкционный перечень.

В ответ Тегеран внес в свои санкционные списки действующего тогда президента США Дональда Трампа, госсекретаря Майка Помпео, главу минфина Стивена Мнучина, и.о. американского министра обороны Кристофера Миллера, главу ЦРУ Джину Хаспел и ряд бывших официальных лиц.