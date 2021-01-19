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Иран ввел санкции против Трампа и ряда других официальных лиц США

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Тегеран внес в свои санкционные списки действующего президента США Дональда Трампа, госсекретаря Майка Помпео, главу минфина Стивена Мнучина, и.о. американского министра обороны Кристофера Миллера, главу ЦРУ Джину Хаспел и ряд бывших официальных лиц. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде во вторник, 19 января.

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Под рестрикции также попали бывший спецпосланник США по Ирану Брайан Хук и действующий спецпредставитель Эллиот Абрамс.

«Попавшие под ограничения лица в том числе отдавали приказы и руководили убийством иранского генерала Касема Сулеймани и его соратников, организовывали и поддерживали террористические акты против Исламской Республики Иран, создавали, финансировали, предоставляли оружие и проводили обучение террористических групп», — приводит слова Хатибзаде агентство IRIB.

15 январе Госдеп США сообщил о введении рестрикций против трех иранских организаций за участие в продажах оружия.

За два дня до этого Вашингтон расширил санкционный список в отношении физических лиц и организаций Ирана. Под ограничения попали два человека и 16 организаций.

5 января санкционный список против Ирана был расширен за счет 13 сталелитейных компаний, а также по одной организации из Германии, Великобритании и Китая.

В ноябре прошлого года Соединенные Штаты добавили в санкционные списки по Тегерану четырех человек и шесть организаций.

Вашингтон начал экономическое давление на Тегеран в 2018 году, после того как американская сторона вышла из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном. Документ был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году для преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.

Сулеймани был убит в Ираке 3 января 2020 года при налете американской авиации на аэропорт Багдада. Он командовал спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс», организующим операции иранских вооруженных сил за границей. В 2019 году Вашингтон признал КСИР террористической группировкой.

В Пентагоне после убийства генерала заявили, что атака была санкционирована Трампом, «чтобы защитить персонал США за рубежом». Минюст США назвал это убийство легитимным, сочтя его самообороной.

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