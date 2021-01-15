США объявили о санкциях против трех иранских компаний

Власти США ввели санкции против трех иранских организаций за участие в продажах оружия. Об этом сообщил в пятницу, 15 января, Госдепартамент страны.

«Распространение Ираном обычных вооружений представляет угрозу региональной и международной безопасности, как показывает продолжаемая Ираном военная поддержка и подтвержденное участие в поставках оружия, которое усугубляет конфликты в Сирии, Ливане, Ираке, Йемене и других районах», — привело сообщение Госдепартамента «РИА Новости».

Отмечается, что санкции введены за участие организаций в деятельности, которая содействует финансово поставкам, продаже и передаче оружия как в Иран, так и из Ирана. Санкции наложены на Организацию морской промышленности (MIO), Организацию аэрокосмической промышленности (AIO) и Организацию авиационной промышленности Ирана (IAIO).

Ранее, 13 января, США расширили санкционный список в отношении физических лиц и организаций Ирана. В санкционные списки были внесены два человека и 16 организаций.