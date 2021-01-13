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США расширили санкционный список по Ирану

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США расширили санкционный список в отношении физических лиц и организаций Ирана, говорится на сайте американского минфина 13 января.

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В санкционные списки были внесены два человека и 16 организаций.

Еще одного человека добавили в список по обвинениям в терроризме, это гражданин Ирака Абдула Азиз аль-Мохаммедави.

В числе попавших под санкции организаций — Iran Combine Manufacturing Co., Quds Razavi Mines Co., Razavi Oil And Gas Development Co., Tadbir Drilling Development Company и другие компании из разных сфер.

Ранее, 5 января, санкционный список против иранских компаний был расширен за счет сталелитейных компаний. В список вошли 13 иранских предприятий, а также по одной организации из Германии, Великобритании и Китая.

В ноябре прошлого года США добавили в санкционные списки по Ирану четырех человек и шесть организаций. Американские власти полагают, что попавшие под санкции компании и лица содействовали поставкам товаров двойного назначения, в том числе компонентов, произведенных в США, иранской военной фирме Iran Communication Industries, которая находится под санкциями с 2008 года.

В начале сентября американский минфин добавил в санкционный список 18 иранских банков.

Экономическое давление на Иран США начали в 2018 году, после того как Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Тегераном. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.

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