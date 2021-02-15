Источник сообщил о предстоящем визите в Россию президента Киргизии

Президент Киргизии Садыр Жапаров посетит Россию с официальным визитом, сообщает 15 февраля ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

«Визит президента ожидается 24–25 февраля», — следует из сообщения.

Это будет первый зарубежный визит Жапарова со времени избрания на пост главы Киргизии.

Выборы президента Киргизии и референдум по определению формы правления в республике прошли 10 января.

Жапаров набрал 79,23% голосов избирателей.

Спустя четыре дня ЦИК Киргизии официально признала Жапарова победителем досрочных выборов главы государства. 21 января он официально сложил полномочия премьер-министра республики.

Церемония инаугурации прошла 28 января. На нее пригласили более 1 тыс. гостей, предварительно все они сдали ПЦР-тесты на коронавирус.