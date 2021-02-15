Премьер-министр Японии сообщил о 153 пострадавших от землетрясения

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в понедельник, 15 февраля, заявил, что по меньшей мере 12 человек получили тяжелые травмы в результате землетрясения, произошедшего 13 февраля на северо-востоке главного японского острова Хонсю. Об этом глава правительства сообщил в ходе дебатов в бюджетной комиссии нижней палаты парламента.

Как отметил глава кабмина, общее число пострадавших составило 153 человека, погибших нет.

«По состоянию на сегодняшний день, мне сообщили, что 12 человек получили тяжелые травмы, 141 — относительно легкие», — цитирует Сугу ТАСС.

Он отметил, что по-прежнему отменено движение поездов на одном из пострадавших участков скоростной железной дороги. Вызванный землетрясением обвал перерезал скоростное автомобильное шоссе на северо-востоке острова Хонсю.

Премьер подчеркнул, что правительство оказывает всю необходимую помощь, чтобы как можно скорее восстановить нормальную жизнь в пострадавшем районе.

В субботу, 13 февраля, в Тихом океане к северо-востоку от японской префектуры Фукусима произошло мощное землетрясение, его магнитуда составила 7,3. Подземные толчки ощущались в десяти префектурах северной, северо-восточной и центральной частей Японии, в том числе Фукусиме, Мияги и столичном регионе. Национальное метеорологическое управление предупредило о возможных афтершоках, которые могут происходить в течение недели, к настоящему времени их было уже свыше 20. По мнению сейсмологов, само землетрясение было афтершоком землетрясения 11 марта 2011 года.

14 февраля сообщалось о повторном землетрясении в префектуре Фукусима. Толчки были зафиксированы в 16:31 по местному времени (10:31 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 50 км. В префектурах Фукусима и Мияги местные жители ощутили толчки силой до четырех баллов. Сообщений об угрозе цунами не поступало.