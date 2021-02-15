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Премьер-министр Японии сообщил о 153 пострадавших от землетрясения

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Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в понедельник, 15 февраля, заявил, что по меньшей мере 12 человек получили тяжелые травмы в результате землетрясения, произошедшего 13 февраля на северо-востоке главного японского острова Хонсю. Об этом глава правительства сообщил в ходе дебатов в бюджетной комиссии нижней палаты парламента.

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Как отметил глава кабмина, общее число пострадавших составило 153 человека, погибших нет.

«По состоянию на сегодняшний день, мне сообщили, что 12 человек получили тяжелые травмы, 141 — относительно легкие», — цитирует Сугу ТАСС.

Он отметил, что по-прежнему отменено движение поездов на одном из пострадавших участков скоростной железной дороги. Вызванный землетрясением обвал перерезал скоростное автомобильное шоссе на северо-востоке острова Хонсю.

Премьер подчеркнул, что правительство оказывает всю необходимую помощь, чтобы как можно скорее восстановить нормальную жизнь в пострадавшем районе.

В субботу, 13 февраля, в Тихом океане к северо-востоку от японской префектуры Фукусима произошло мощное землетрясение, его магнитуда составила 7,3. Подземные толчки ощущались в десяти префектурах северной, северо-восточной и центральной частей Японии, в том числе Фукусиме, Мияги и столичном регионе. Национальное метеорологическое управление предупредило о возможных афтершоках, которые могут происходить в течение недели, к настоящему времени их было уже свыше 20. По мнению сейсмологов, само землетрясение было афтершоком землетрясения 11 марта 2011 года.

14 февраля сообщалось о повторном землетрясении в префектуре Фукусима. Толчки были зафиксированы в 16:31 по местному времени (10:31 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 50 км. В префектурах Фукусима и Мияги местные жители ощутили толчки силой до четырех баллов. Сообщений об угрозе цунами не поступало.

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