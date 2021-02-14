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В Японии произошло повторное землетрясение

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Повторное землетрясение произошло днем в воскресенье, 14 февраля, в префектуре Фукусима. По данным Японского метеорологического агентства, его магнитуда составила 5,2.

Толчки были зафиксированы в 16:31 по местному времени (10:31 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 50 км.

В префектурах Фукусима и Мияги ощущались толчки силой до 4 баллов. Сообщений об угрозе цунами не поступало.

В Японии землетрясение магнитудой 7,3 произошло в 23:08 (17:08 мск) субботы, 13 февраля. Очаг залегал на глубине 55 км. Максимальная сила толчков составила 6+ по семибалльной японской шкале.

Спустя полтора часа после землетрясения было зафиксировано 12 толчков силой свыше одного балла.

В тот же день правительство страны создало чрезвычайный штаб для сбора и анализа всей поступающей информации, связанной с землетрясением.

По последним данным, в результате природного катаклизма пострадали не менее 100 человек. В основном, это жители префектур Мияги и Фукусима на северо-востоке страны. Большинство получили травмы при падении.

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