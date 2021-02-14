Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Путин раскритиковал субсидирование экспорта зерна при росте мировых цен
Мир
Пелоси назвала сенаторов-республиканцев трусами после оправдания Трампа
Происшествия
Один человек погиб при обрушении породы на шахте в Кузбассе
Мир
Эксперт рассказал об обходе Россией санкций против «Северного потока – 2»
Общество
Вильфанд рассказал о «пушкинской» погоде в Москве на следующей неделе
Мир
Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило 100 человек
Мир
Прокуратура Нью-Йорка расширила расследование в отношении Трампа
Наука
ЦПК сконцентрируется на экспериментах для полетов за пределы околоземных орбит
Мир
Четыре летальных исхода от Эболы зарегистрировали в Гвинее

Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило 100 человек

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число пострадавших в результате землетрясения, произошедшего в Японии 13 февраля, увеличилось до 103 человек. Такую информацию сообщает в воскресенье, 14 февраля, японское агентство Kyodo.

Шаткое положение: как россиян спасают от землетрясений
Сейсмоопасное жилье хотят приравнять к аварийному и включить в программу расселения

Ранее сообщалось о 50 пострадавших. В основном травмы получили жители префектур Мияги и Фукусима, где подземные толчки ощущались сильнее всего. В основном речь идет об ушибах от падений.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в 23:08 (17:08 мск). Очаг залегал на глубине 55 км. Максимальная сила толчков составила 6+ по семибалльной японской шкале. Толчки ощущались и в Токио, их сила в центре столицы составила около 4 баллов.

На атомных электростанциях в этом районе нештатных ситуаций или утечки радиации выявлено не было. Правительство сообщило, что без электричества остался почти 1 млн домохозяйств в районе Канто, где находится Токио, за исключением самой столицы, и в районе Тохоку.

Ранее, 13 февраля, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга призвал местных жителей в ближайшее время не покидать свои дома и готовиться к возможным афтершокам после землетрясения.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021