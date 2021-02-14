Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило 100 человек

Число пострадавших в результате землетрясения, произошедшего в Японии 13 февраля, увеличилось до 103 человек. Такую информацию сообщает в воскресенье, 14 февраля, японское агентство Kyodo.

Ранее сообщалось о 50 пострадавших. В основном травмы получили жители префектур Мияги и Фукусима, где подземные толчки ощущались сильнее всего. В основном речь идет об ушибах от падений.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в 23:08 (17:08 мск). Очаг залегал на глубине 55 км. Максимальная сила толчков составила 6+ по семибалльной японской шкале. Толчки ощущались и в Токио, их сила в центре столицы составила около 4 баллов.

На атомных электростанциях в этом районе нештатных ситуаций или утечки радиации выявлено не было. Правительство сообщило, что без электричества остался почти 1 млн домохозяйств в районе Канто, где находится Токио, за исключением самой столицы, и в районе Тохоку.

Ранее, 13 февраля, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга призвал местных жителей в ближайшее время не покидать свои дома и готовиться к возможным афтершокам после землетрясения.