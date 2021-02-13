Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Японии в субботу, 13 февраля. Об этом сообщило Японское метеорологическое агентство.

Подземные толчки были зафиксированы в 23:08 по местному времени (17:08 мск) на северо-востоке страны в районе префектур Фукусима и Мияги. Очаг сейсмической активности залегал в водах Тихого океана на глубине 60 км.

Сообщается, что толчки ощутили в Токио, их сила составила около четырех баллов. Сейсмологи объявили угрозу цунами, однако позднее было объявлено, что опасности разрушений не ожидается, передает телерадиокомпания NHK.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Правительство Японии создало чрезвычайный штаб для сбора и анализа всей поступающей информации, связанной с землетрясением, пишет агентство Kyodo.

28 января землетрясение магнитудой 6 произошло в акватории Японского моря на острове Хонсю. За день до этого землетрясение магнитудой 5,4 было зафиксировано на севере Японии.