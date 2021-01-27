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На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4

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Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на севере Японии, сообщил 27 января портал Volcano Discovery.

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Эпицентр находился в самой северной префектуре Хоккайдо, а очаг залегал на глубине 115 км.

Уточняется, что землетрясение не должно было нанести какого-либо значительного ущерба, но, вероятно, ощущалось многими людьми как легкая вибрация в районе эпицентра.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), зафиксирована магнитуда 5,7, а очаг залегал на глубине 107 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угрозы цунами объявлено не было.

Накануне в Испании произошла серия землетрясений магнитудой выше 4.

Самые мощные толчки были зарегистрированы поздно вечером во вторник в районе Кульяр-Вега (4,2) и Санта-Фе (4 и 4,3).

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