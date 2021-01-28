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Землетрясение магнитудой 6 зафиксировали в Японии

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Землетрясение магнитудой 6 произошло в акватории Японского моря на острове Хонсю. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН в четверг, 28 января.

Согласно оперативным данным, землетрясение произошло в 03:38 в 205 км к северу от города Тоттори. Также сообщается, что по интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как разрушительное.

27 января сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,4 произошло на севере Японии. Эпицентр находился в самой северной префектуре Хоккайдо, а очаг залегал на глубине 115 км.

Накануне в Испании произошла серия землетрясений магнитудой выше 4. Самые мощные толчки были зарегистрированы поздно вечером во вторник в районе Кульяр-Вега (4,2) и Санта-Фе (4 и 4,3).

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