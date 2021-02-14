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В Швеции призвали власти к давлению на ФРГ по «Северному потоку – 2»

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Депутат шведского парламента Бьёрн Седер, представитель оппозиционной правой партии «Шведские демократы», направил запрос министру иностранных дел Анн Линде с вопросом, намерена ли она предпринять какие-либо шаги для убеждения Германии отказаться от участия в проекте строительства газопровода «Северный поток – 2».

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По его словам, «Северный поток – 2» является угрозой политике безопасности и делaет Европу зависимой от российского гaза.

«Ещё в 2016 году еврокомиссар по климату и энергетике Мигель Ариас Каньете заявил, что считает этот проект рискованным», — приводит слова Седера RT.

При этом депутат констатировал, что бороться с газопроводом сложно, так кaк Германия отказывается останaвливать его строительство.

Ранее, 12 февраля, американские сенаторы республиканец Джим Риш и демократ Джин Шахин призвали президента США Джозефа Байдена ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2».

В этот же день в Госдепе США назвали санкции в отношении проекта «Северный поток – 2» одним из важных инструментов в текущей ситуации.

В начале февраля власти США поставили ФРГ ряд условий для снятия санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2». Однако в правительстве ФРГ не увидели возможностей для уступок США по проекту и сослались на уже достигнутые договоренности по транзиту газа через Украину.

Американский минфин 19 января объявил о расширении санкций против проекта газопровода. Под ограничения попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец. Рестрикции предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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