Роналду стал первым в мире обладателем полумиллиарда подписчиков

Португальский футболист Криштиану Роналду стал первым в мире пользователем социальных сетей, набравшим 500 млн подписчиков, сообщает телеканал «Известия».

В Instagram у футболиста порядка 261 млн фолловеров. В Twitter за обновлениями спортсмена следят 91 млн. В Facebook на Роналду подписаны 126 млн человек.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.