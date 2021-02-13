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Спрогнозирован подъем заболеваемости COVID-19 в РФ с началом оттепелей

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Очередной подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России начнется с переходом температур через ноль и оттепелями. Такое мнение высказала в пятницу, 12 февраля, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в беседе с «РИА Новости».

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Специалист отметила, что сейчас заболеваемость в России пошла на спад, но как только погода изменится, «все может пойти обратно».

«Сейчас стабильно холодная погода, а как только температура будет переходить через ноль, оттепели начнутся, то количество заражений увеличится. Надежда, что может быть вакцинация «подхватит». Сейчас удачный период, люди могут немного отдохнуть от вируса», — сказала Баранова.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил, что весенний всплеск заболеваемости COVID-19 произойдет в России в той или иной форме и придется на середину апреля.

8 февраля вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что ограничительные меры, введенные на фоне пандемии коронавируса, будут сохраняться в РФ до формирования у населения коллективного иммунитета, то есть пока не вакцинируется 68,6 млн человек. Она добавила, что до достижения этих показателей россиянам необходимо соблюдать все введенные ограничения.

5 февраля глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в стране начал отступать, а число заболевших COVID-19, находящихся под наблюдением, сократилось почти на треть.

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