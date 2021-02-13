В ВОЗ заявили об отказе Китая предоставить данные о первых случаях COVID

Власти Китая не позволили специалистам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) изучить необработанные данные о первых случаях заболевания коронавирусом. Об этом со ссылкой на микробиолога и эксперта ВОЗ Доминика Дуайера сообщила газета The Wall Street Journal в пятницу, 12 февраля.

По информации издания, китайская сторона показала только пару примеров, но все данные предоставлять не стала, что считается «стандартным для эпидемиологического расследования», посетовал ученый. По мнению Дуайера, интерпретация таких данных становится более ограниченной, хотя «другая сторона может посчитать, что это неплохо».

Он также добавил, что запросы на предоставление данных касались 174 случаев заболевания, выявленных в Ухане еще в 2019 году, все они были отклонены. В связи с этим между экспертами ВОЗ и китайскими коллегами разразились жаркие споры.

Ранее 12 февраля сообщалось, что международная экспертная группа Всемирной организации здравоохранения, которая прибывала в китайский Ухань для выяснения источника распространения коронавируса, намерена опубликовать предварительный доклад по итогам визита.

Специалисты ВОЗ прибыли в китайский город Ухань 14 января. Согласно действующим правилам КНР, эксперты находились на карантине две недели. В это время они проводили консультации с китайскими специалистами по видеосвязи.

Пройдя обязательный карантин, 31 января группа специалистов ВОЗ, изучающая истоки пандемии COVID-19, посетила рынок в китайском городе Ухань.

7 февраля специалисты заявили о первых результатах работы, отметив, что нашли на рынке «важные подсказки», которые помогут в проведении дальнейшего расследования.

9 февраля эксперт группы Всемирной организации здравоохранения от РФ, заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков рассказал «Известиям», что комиссия ВОЗ проведет второй этап расследования в Ухане. Он отметил, что всего в работе комиссии ВОЗ в Китае принимали участие 17 ученых из комиссии и 17 специалистов из Китая.