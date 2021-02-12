В аэропортах Москвы задержано и отменено почти 30 рейсов
Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
В аэропорту Внуково восемь рейсов задержано и три отменено, в аэропорту Домодедово также задержано восемь и отменено три рейса. В аэропорту Шереметьево пять рейсов задержано, отменено два.
В Шереметьево рекомендовали пассажирам прибывать в аэропорт заранее в связи со снегопадом, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Во второй половине дня в пятницу пробки в Москве достигли 10 баллов из-за снегопада, передает НСН. Гражданам рекомендовали по возможности выбирать общественный транспорт, чтобы хозяйственные службы города могли расчистить дороги.
Ранее, 10 февраля, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в пятницу и субботу столичный регион ждет снежный апокалипсис. Такие метеоусловия могут спровоцировать коллапс наземного и авиатранспорта.