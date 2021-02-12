Пробки в Москве достигли 10 баллов из-за снегопада. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки» в пятницу, 12 февраля.

При этом в департаменте транспорта отметили, что общественный транспорт столицы по-прежнему работает штатно.

«Весь городской транспорт — метро, Московское центральное кольцо, Московские центральные диаметры, наземный транспорт и другая инфраструктура — работает штатно», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В департаменте рекомендовали по возможности выбирать общественный транспорт, чтобы хозяйственные службы города могли расчистить дороги.

В настоящее время наибольшие трудности с движением наблюдаются в центре столицы. Стоят Кремлевская, Софийская, Москворецкая, Устьинская и другие набережные.

Также серьезные заторы наблюдаются на Бульварном кольце. Движение затруднено на Садовом кольце и ТТК, передает RT. На МКАД наибольшие заторы отмечены на юго-востоке и юге в обоих направлениях.

Ранее в этот же день Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал водителей отказаться от поездок на личных автомобилях из-за сильного снегопада.

Накануне, 11 февраля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал, что обильные снегопады в Москве в ближайшие дни приведут к образованию полуметровых сугробов. Такие погодные условия приведут к затруднениям на дорогах. Подобная ситуация наблюдалась в начале февраля 2018 года, когда в Москве выпало еще больше осадков.