Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Российские пранкеры разыграли голливудского актера Дэвида Духовны
Общество
Алису Фрейндлих выписали из больницы после лечения от COVID-19
Политика
В Крыму заявили о выработанном иммунитете к санкциям США
Мир
Казахстан одобрил применение «Спутника V»
Авто
ЦОДД призвал водителей отказаться от поездок на автомобилях из-за снегопада
Мир
Опрос показал недовольство европейцев политикой ЕС
Экономика
Строительство «Северного потока – 2» возобновят на следующей неделе
Экономика
Набиуллина заявила о возросших рисках инвестирования в криптовалюту
Наука
«Роскосмос» выбрал место для приземления космонавтов после полета на Луну

Пробки в Москве достигли 10 баллов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пробки в Москве достигли 10 баллов из-за снегопада. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки» в пятницу, 12 февраля.

При этом в департаменте транспорта отметили, что общественный транспорт столицы по-прежнему работает штатно.

Снег на головы: за два дня сугробы в Москве вырастут до полуметра
Для ликвидации последствий непогоды потребуется больше недели

«Весь городской транспорт — метро, Московское центральное кольцо, Московские центральные диаметры, наземный транспорт и другая инфраструктура — работает штатно», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В департаменте рекомендовали по возможности выбирать общественный транспорт, чтобы хозяйственные службы города могли расчистить дороги.

В настоящее время наибольшие трудности с движением наблюдаются в центре столицы. Стоят Кремлевская, Софийская, Москворецкая, Устьинская и другие набережные.

Также серьезные заторы наблюдаются на Бульварном кольце. Движение затруднено на Садовом кольце и ТТК, передает RT. На МКАД наибольшие заторы отмечены на юго-востоке и юге в обоих направлениях.

Ранее в этот же день Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал водителей отказаться от поездок на личных автомобилях из-за сильного снегопада.

Накануне, 11 февраля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал, что обильные снегопады в Москве в ближайшие дни приведут к образованию полуметровых сугробов. Такие погодные условия приведут к затруднениям на дорогах. Подобная ситуация наблюдалась в начале февраля 2018 года, когда в Москве выпало еще больше осадков.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021