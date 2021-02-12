Песков рассказал об отменном здоровье Путина

Здоровье президента РФ Владимира Путина можно назвать прекрасным. Об этом в пятницу, 12 февраля, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«У президента, тьфу-тьфу, отменное здоровье, а как раз прививки делаются для того, чтобы сохранять это отменное здоровье», — отметил он в ходе брифинга.

При этом Песков не привел подробностей о прививках, которые собирается сделать глава государства.

Ранее в феврале представитель Кремля отмечал, что Путин сам сообщит, когда пройдет вакцинацию от коронавируса. Также пресс-секретарь отметил, что в целом восприятие препарата от коронавируса находится на хорошем уровне.

С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил президент страны Владимир Путин. Сделать прививку можно бесплатно препаратом «Спутник V», разработанным Центром имени Гамалеи. Он является первой зарегистрированной в мире и в РФ вакциной от коронавируса.

Согласно публикации медицинского журнала The Lancet, эффективность препарата против заболевания составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

В декабре 2020 года пресс-секретарь заявил, что гражданам стоит ожидать официального заявления Путина о вакцинации. Как подчеркнул Песков, российский лидер сам примет решение, когда сообщать о прививке.

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