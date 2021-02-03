Песков заявил о самостоятельном объявлении Путиным о собственной вакцинации

Президент России Владимир Путин сам сообщит, когда пройдет вакцинацию от коронавируса. Об этом в среду, 3 февраля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент самостоятельно объявит о том моменте, когда он сам вакцинируется. <…> Очень много желающих [сделать прививку от COVID-19], спрос высокий», ― сказал он.

Также Песков отметил, что в целом восприятие препарата от коронавируса находится на хорошем уровне.

Накануне стало известно, что результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V» были опубликованы в медицинском журнале The Lancet. Как уточняется, эффективность препарата против заболевания составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил глава государства. Кроме того, президент выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что сейчас показывает практика. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром им. Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса.

В декабре 2020 года пресс-секретарь заявил, что гражданам стоит ожидать официального заявления Путина о вакцинации. Как подчеркнул Песков, российский лидер сам примет решение, когда сообщать о прививке.

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