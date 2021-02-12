PayPal намерен добавить торовлю акциями в функционал

PayPal намерен расширить функционал и добавить торговлю акциями. Пользователи смогут открывать высокодоходные сберегательные счета. Можно будет оплатить счета и услуги по обналичиванию чеков, передает телеканал «Известия». Тогда с появлением новых функций PayPal ожидает, что число активных пользователей вырастет до 750 млн. Такого показателя сервис хочет добиться к 2025 году, это вдвое больше, чем сейчас.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.