Муфтий назвал историю с подменой младенцев на кукол в Ставрополе вопиющей

Заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов прокомментировал резонансный случай с якобы гибелью младенцев в Ставрополе. В беседе с «РИА Новости» он назвал историю «вопиющей» в четверг, 11 февраля.

По его словам, с точки зрения ислама обманывать близкого человека является тяжким грехом. Муфтий заявил, что супруга, которая заявила о смерти детей, не имела права так поступать. Он также напомнил, что в обряде бракосочетания у мусульман говорится, что люди должны быть открыты и искренни друг перед другом. Аббясов считает, что необходимо было вместе решить возникшую проблему и не идти на такие лживые поступки.

При этом он подчеркнул, что женщина из-за бездетности не могла подвергнуться какому-либо порицанию в мусульманском обществе. Муфтий рассказал, чтобы бывает много случаев, когда люди долгое время не могут завести детей, но существует лечение, а также возможность съездить в хадж, помолиться и очиститься, после чего, по словам Аббясова, Аллах дарует детей даже тем, у кого их не было десятилетиями.

«В крайнем случае, люди могут усыновить ребенка, взять его из детдома и заниматься воспитанием детей, если очень хотят. Здесь можно найти разные варианты решения этой проблемы», — уточнил религиозных деятель, отметив, что на его памяти ранее таких случаев как история с младенцами в Ставрополе не происходило.

10 февраля в Сети появилось видео, на котором отец, хоронивший детей в Дагестане, обнаружил, что в погребальном одеяле вместо мертвых младенцев лежат куклы. Мужчина заподозрил, что к этому имеет отношение перинатальный центр № 1 в Ставрополе.

В ходе медосвидетельствования якобы лишившейся детей женщины выяснилось, что она не рожала. Обманутый мужчина, в свою очередь, объяснил, что его супруга в течение девяти месяцев притворялась беременной, а при «родах» сообщила ему о детях, которые появились на свет мертвыми. Кукол, завернутых в саван, купила сама женщина.

На допросе она рассказала, что у них с мужем были конфликты из-за того, что он требовал от нее детей и грозился подать на развод. Когда срок подходил, женщина сообщила супругу, что едет рожать в другой регион, а оттуда позвонила и рассказала о смерти детей.