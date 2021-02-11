Подменившая младенцев куклами девушка объяснила свой поступок

Девушка объяснила, зачем выдумала свою беременность, а затем и гибель детей при родах, подменив их «тела» куклами.

Согласно показаниям девушки, опубликованным в четверг, 11 февраля, губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым в Instagram, в середине июня 2020 года она сделала тест на беременность, который показал положительный результате. После этого сдала кровь на ХГЧ-гормон, который не подтвердил беременность.

Однако, увидев, как радуется ее супруг известиям о беременности, девушка решила не говорить ни ему, ни родственникам правду. При этом она отметила, что ей сложно объяснить произошедшее, так как с одной стороны она понимала, что не беременна, а с другой — не могла остановиться лгать.

Когда пришел срок «родов» — 2 февраля — девушка решила сказать родственникам, что намерена рожать в перинатальном центре в Ставрополье и убедила их, что из-за коронавирусной инфекции им туда ехать не надо.

Уже сидя на лавочке около медучреждения, девушка придумала, как ей поступить дальше. По ее словам, он сняла квартиру и купила в детском магазине кукол за 2,4 тыс. рублей.

«Находясь в квартире, я надевала на пупсов рубашки-распашонки и сидела с ними, как со своими детьми, а также пеленала их», — следует из показаний.

Вернуться домой она решила 9 февраля, придумав легенду о смерти детей и подготовив их «тела».

«Для чего я завернула каждую куклу в две пеленки, которые у меня были с собой, предварительно засыпав внутрь кукол песок... Я решила сказать своим родственникам, что дети погибли при родах, но в итоге сказала, что они погибли после родов», — объяснила девушка.

По ее словам, она сожалеет о том, что ввела в заблуждение своих родственников и супруга.

Накануне в Сети появилось видео, на котором отец, хоронивший детей в Дагестане, обнаружил, что в погребальном одеяле вместо младенцев лежат куклы. Мужчина заподозрил, что перинатальный центр № 1 в Ставрополе имеет к этому отношение.

В ходе медосвидетельствования якобы лишившейся детей женщины выяснилось, что она не рожала. В свою очередь, обманутый мужчина объяснил, что его супруга девять месяцев притворялась беременной, а при «родах» сообщила ему о малышах, которые родились мертвыми. Кукол, завернутых в саван, купила сама женщина.

Региональный минздрав проверил сообщение о подмене тел умерших новорожденных детей на кукол, и информация не подтвердилась.

Ситуация была взята на контроль главой Ставропольского края Владимиром Владимировым. В четверг он сообщил, что, женщина сама письменно подтвердила, что вся эта история — выдумка.

Мать подменившей младенцев куклами девушки извинилась за дочь и заявила, что у той проблемы с психикой.