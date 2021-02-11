В Санкт-Петербурге заявили о готовности организовывать матчи Евро-2020

Оргкомитет чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге готовится организовать матчи в соответствии с решением по числу болельщиков. При организации матчей турнира комитет будет исходить из стопроцентной загрузки стадионов. Об этом сообщил в четверг, 11 февраля, глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

«Мы готовимся организовать матчи в соответствии с решением по количеству болельщиков, которое примут в апреле. Важно, что мы исходим из стопроцентной загрузки. Какое бы ни было решение, надо готовиться к максимальному сценарию», — объяснил он.

Сорокин добавил, что решения по тестированию зрителей на COVID-19 пока нет.

«Мы готовы к этому (тестированию. — Ред.) с точки зрения персонала. Мы должны посмотреть на ситуацию в момент принятия решения — ранний апрель. Мне кажется, что ситуация улучшится везде», — привели слова главы оргкомитета «РИА Новости».

Чемпионат Европы по футболу – 2020 запланирован на период с 11 июня по 11 июля текущего года. Турнир пройдет в 12 городах Европы, четыре матча состоятся в Санкт-Петербурге.

В конце января президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин выразил уверенность, что ближе к датам проведения чемпионата ситуация с COVID-19 сильно изменится. Он подчеркнул важную роль присутствия болельщиков на стадионах чемпионата и заявил, что в УЕФА должны проработать вопрос о том, чтобы позволить людям наблюдать за играми вживую.

В марте 2020 года УЕФА перенес чемпионат Европы на лето 2021 года из-за вспышки коронавируса. Турнир сохранил название Евро-2020.