Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Тарасов выйдет на бой с Кокляевым с травмированной рукой
Общество
Источник подтвердил уход Топилина из ПФР
Мир
Патрушев обсудил с главой разведки Швейцарии борьбу с COVID-19
Авто
Chery привезет в 2021 году в Россию несколько новинок
Мир
Байден положительно оценил двухчасовой разговор с Си Цзиньпином
Спорт
В Санкт-Петербурге заявили о готовности организовывать матчи Евро-2020
Политика
Небензя обвинил Украину в нежелании выполнять Минские соглашения
Общество
Вильфанд предупредил о серьезном похолодании в Центральной России
Мир
Берлускони попал в клинику после падения в своей резиденции

В Санкт-Петербурге заявили о готовности организовывать матчи Евро-2020

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оргкомитет чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге готовится организовать матчи в соответствии с решением по числу болельщиков. При организации матчей турнира комитет будет исходить из стопроцентной загрузки стадионов. Об этом сообщил в четверг, 11 февраля, глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

«На Евро-2020 сборная может показать результат не хуже, чем на ЧМ»
Экс-голкипер национальной команды Вячеслав Малафеев — о грядущем чемпионате Европы, интриге в РПЛ и возвращении Юрия Лодыгина

«Мы готовимся организовать матчи в соответствии с решением по количеству болельщиков, которое примут в апреле. Важно, что мы исходим из стопроцентной загрузки. Какое бы ни было решение, надо готовиться к максимальному сценарию», — объяснил он.

Сорокин добавил, что решения по тестированию зрителей на COVID-19 пока нет.

«Мы готовы к этому (тестированию. — Ред.) с точки зрения персонала. Мы должны посмотреть на ситуацию в момент принятия решения — ранний апрель. Мне кажется, что ситуация улучшится везде», — привели слова главы оргкомитета «РИА Новости».

Чемпионат Европы по футболу – 2020 запланирован на период с 11 июня по 11 июля текущего года. Турнир пройдет в 12 городах Европы, четыре матча состоятся в Санкт-Петербурге.

В конце января президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин выразил уверенность, что ближе к датам проведения чемпионата ситуация с COVID-19 сильно изменится. Он подчеркнул важную роль присутствия болельщиков на стадионах чемпионата и заявил, что в УЕФА должны проработать вопрос о том, чтобы позволить людям наблюдать за играми вживую.

В марте 2020 года УЕФА перенес чемпионат Европы на лето 2021 года из-за вспышки коронавируса. Турнир сохранил название Евро-2020.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021