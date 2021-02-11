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В МИД РФ заявили о готовности принять миссии наблюдателей по ДОН

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Москва продолжает добросовестно выполнять Договор по открытому небу (ДОН), несмотря на запуск внутригосударственных процедур по выходу, и готова принять миссии наблюдателей. Об этом заявил в четверг, 11 февраля, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

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«Выполнение Россией обязательств в рамках Договора будет столь же доскональным, полным и всеобъемлющим, как это было все прошлые годы, безотносительно к запуску у нас внутренних процедур, необходимых для выхода», — сказал Рябков в разговоре с «РИА Новости».

Он добавил, что пока рано говорить, когда Москва закончит упомянутые внутригосударственные процедуры. Но на протяжении всего периода Россия будет ответственно следовать требованиям ДОН.

Ранее, 11 февраля, Рябков заявил, что о нарушении баланса договора говорили и президент РФ Владимир Путин, и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Заместитель главы МИД отметил, что Москва не может с этим мириться, «но, с другой стороны, время есть для того, чтобы переосмыслить эту ситуацию».

4 февраля сообщалось, что Россия может пересмотреть свое решение о выходе из Договора — главное, чтобы Соединенные Штаты определились со своей позицией.

МИД РФ 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из ДОН. В ведомстве заявили, что после выхода из Договора США «был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора». При этом в МИД отмечают, что этот шаг еще не означает начала выхода из Договора, это произойдет только после подачи Россией уведомления депозитариям — Венгрии и Канаде и по истечении полугода.

В конце ноября прошлого года Вашингтон подтвердил, что Соединенные Штаты больше не являются участником договора.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году, в силу он вступил в 2002 году. Он позволяет странам-участницам проводить разведывательные полеты над территориями друг друга.

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