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В МИД РФ заявили о наличии времени на переосмысление ситуации с ДОН

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Россия и США располагают временем, чтобы пересмотреть ситуацию с Договором по открытому небу (ДОН). Об этом в четверг, 11 февраля, заявил на брифинге заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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«Баланс договора нарушен, об этом говорил президент РФ Владимир Путин, об этом говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров. С этим мы не можем мириться. Но, с другой стороны, время есть для того, чтобы переосмыслить эту ситуацию», — отметил он.

4 февраля сообщалось, что Москва может пересмотреть свое решение о выходе из Договора по открытому небу — главное, чтобы США определились со своей позицией.

Ранее, 2 февраля, Лавров заявил, что при возвращении США к полному выполнению Договора по открытому небу Россия будет готова «рассмотреть эту ситуацию конструктивно».

В тот же день официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что власти изучают возможность возвращения в ДОН, но считают, что Россия соблюдает его не полностью.

15 января МИД РФ объявил, что Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора по открытому небу. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркивала, что выход страны из ДОН не является демонстрацией для новой администрации США.

По ее словам, именно выход США из ДОН нарушил баланс интересов государств — участников договора. При этом для России стало закрытым наблюдение за территорией Соединенных Штатов, тогда как американская сторона может получать информацию о РФ через союзников по НАТО.

В конце ноября 2020 года Вашингтон подтвердил, что США больше не являются участником договора.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002 году. Он позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территориями друг друга.

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