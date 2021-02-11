Глава оргкомитета ОИ в Токио уйдет в отставку после сексистских высказываний

Глава оргкомитета Олимпийских игр в Токио Ёсиро Мори намерен уйти в отставку после скандала из-за его высказываний в отношении женщин в спортивных комитетах и федерациях. Об это в четверг, 11 февраля, сообщает агентство Kyodo.

Речь идет о заявлении Мори, прозвучавшем 3 февраля во время заседания оргкомитета Олимпийских игр — 2020. Тогда он указал на то, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к тому, что заседания длятся гораздо дольше, так как женщины подолгу выступают и каждая из них считает необходимым что-то сказать. В качестве примера он привел Японскую федерацию регби, заседания которой стали идти в два раза дольше из-за возросшего числа женщин в ее составе.

За такие высказывания функционера обвинили в сексизме. Критиков также возмутило, что на заседании оргкомитета никто не попытался возразить Мори.

Кроме того, поведение 83-летнего Мори осудил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга. Он назвал заявления главы оргкомитета токийской Олимпиады нежелательными с точки зрения национальных интересов. Однако тогда глава японского правительства подчеркнул, что вопрос, должен ли Мори уйти в отставку, должен решать сам глава оргкомитета токийской Олимпиады.

В свою очередь на экстренной пресс-конференции Мори публично извинился за допущенные им сексистские высказывания. Он выразил уверенность, что должен продолжать выполнять свои обязанности в оргкомитете, но не исключил возможности своей отставки, если того потребуют в организации.

Позже стало известно, что более 500 волонтеров и три факелоносца эстафеты олимпийского огня отказались от дальнейшего участия в мероприятиях из-за скандала с высказываниями Мори.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год. Теперь они планируются на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Предстоящие соревнования назвали «Токио-2020». Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.

Летние Олимпийские игры в японской столице стали первыми в истории, отложенными в мирное время.