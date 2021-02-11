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Более 500 волонтеров ОИ в Токио отказались от участия из-за сексистского скандала

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Более 500 волонтеров и три факелоносца эстафеты олимпийского огня отказались от дальнейшего участия в мероприятиях из-за скандала с высказываниями главы оргкомитета Олимпиады в Токио, бывшего премьера Ёсиро Мори. Об этом сообщил телеканал NHK в четверг, 11 февраля.

В мэрию Токио поступило около 1690 телефонных звонков с осуждением высказываний Мори. В результате скандала около 390 волонтеров, которые должны были работать непосредственно на Играх, и более 150 человек, которые должны были быть заняты на мероприятиях по обслуживанию гостей в регионах, отказались от работы на Играх. Также от участия отказались трое факелоносцев, при этом двое из них являются популярными в Японии артистами.

10 феврале спонсоры Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, автоконцерн Toyota и крупная нефтяная корпорация ENEOS, раскритиковали сексистские высказывания Ёсиро Мори.

Ранее в феврале во время заседания оргкомитета Олимпийских игр — 2020 Мори заявил, что якобы увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к тому, что заседания длятся гораздо дольше, так как женщины подолгу выступают, и каждая из них считает необходимым что-то сказать.

Позднее он публично принес извинения за свои высказывания, однако счел, что должен продолжать выполнять свои обязанности в оргкомитете. Тем не менее Мори не исключил возможности своей отставки, если того потребуют в организации.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год. Теперь они планируются на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Предстоящие соревнования назвали «Токио-2020». Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.

Летние Олимпийские игры в японской столице стали первыми в истории, отложенными в мирное время.

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