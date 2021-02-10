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МОК и спонсоры ОИ в Токио осудили сексистские заявления главы оргкомитета

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Спонсоры Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио автоконцерн Toyota и крупная нефтяная корпорация ENEOS раскритиковали сексистские высказывания главы организационного комитета «Токио-2020» Ёсиро Мори. Об этом сообщило агентство Киодо.

Как добавили в Международном Олимпийском комитете (МОК), высказывания Мори были «абсолютно неуместными». Тем не менее в организации «считают вопрос закрытым», после того как глава оргкомитета извинился и отказался от дальнейших комментариев.

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«Инклюзивность, разнообразие и гендерное равенство являются неотъемлемыми принципами нашей работы. Как лидер олимпийского движения мы привержены нашей миссии по поощрению и поддержке продвижения женщин в спорте на всех уровнях», — отметили представители МОКа.

Ранее в феврале во время заседания оргкомитета Олимпийских игр — 2020 Мори заявил, что якобы из-за увеличения числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к тому, что заседания длятся гораздо дольше, так как женщины подолгу выступают и каждая из них считает необходимым что-то сказать.

Позднее он публично принес извинения за свои высказывания, однако счел, что должен продолжать выполнять свои обязанности в оргкомитете. Тем не менее Мори не исключил возможности своей отставки, если того потребуют в организации.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год. Теперь они планируются на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Предстоящие соревнования назвали «Токио-2020». Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.

Летние Олимпийские игры в японской столице стали первыми в истории, отложенными в мирное время.

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