Глава оргкомитета ОИ в Токио извинился за сексистские высказывания

Глава организационного комитета «Токио-2020», бывший премьер-министр Японии Есиро Мори публично извинился за допущенные им сексистские высказывания в отношении женщин в спортивных комитетах и федерациях. Об этом он заявил на экстренной пресс-конференции, созванной на фоне разгоревшегося скандала, в четверг, 4 февраля.

«Мои высказывания были крайне неуместными, я хотел бы извиниться», — приводит его слова газета Mainichi Shimbun.

Мори считает, что должен продолжать выполнять свои обязанности в оргкомитете, но не исключил возможности своей отставки, если того потребуют в организации.

«Я не хочу никому причинять беспокойство. Я не получаю за эту работу зарплаты и считал эту деятельность своей последней миссией, в которой я могу использовать свой политический опыт. Если члены оргкомитета скажут, что больше со мной работать невозможно, что я им мешаю, мне придется уйти в отставку», — сказал он.

Накануне во время заседания оргкомитета Олимпийских игр — 2020 Мори указал на то, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к тому, что заседания длятся гораздо дольше, так как женщины подолгу выступают и каждая из них считает необходимым что-то сказать.

«У женщин сильное чувство соперничества. Если кто-то поднимает руку, другие, вероятно, думают, что им тоже нужно что-то сказать. Вот почему все так много говорят», — приводит его слова газета The New York Times.

В качестве примера она привел Японскую федерацию регби, заседания которой стали идти в два раза дольше из-за возросшего числа женщин в ее составе.

За такие высказывания функционера обвинили в сексизме. Критиков также возмутило, что на заседании оргкомитета никто не попытался возразить Мори.

На собрании обсуждалась готовящаяся реформа, которая должна увеличить число женщин в составе комитета до 40%. Пользователи соцсетей призвали главу оргкомитета уйти в отставку.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год. Теперь они планируются на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Предстоящие соревнования назвали «Токио-2020». Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.

Летние Олимпийские игры в японской столице стали первыми в истории, отложенными в мирное время.