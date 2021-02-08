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Премьер Японии осудил высказывания главы оргкомитета токийской Олимпиады

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Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в ходе дебатов в бюджетной комиссии нижней палаты парламента осудил скандальные высказывания главы оргкомитета Олимпийских игр в Токио Ёсиро Мори в отношении женщин в спортивных комитетах и федерациях, пишет газета Tokyo Shinbum.

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«Эти слова считаю нежелательными с точки зрения национальных интересов», — сказал глава японского правительства в понедельник, 8 февраля.

При этом, отвечая на вопрос, должен ли Мори уйти в отставку, Суга заявил, что эту проблему должен решать сам глава оргкомитета токийской Олимпиады

3 февраля во время заседания оргкомитета Олимпийских игр — 2020 Мори указал на то, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к тому, что заседания длятся гораздо дольше, так как женщины подолгу выступают и каждая из них считает необходимым что-то сказать.

В качестве примера он привел Японскую федерацию регби, заседания которой стали идти в два раза дольше из-за возросшего числа женщин в ее составе.

За такие высказывания функционера обвинили в сексизме. Критиков также возмутило, что на заседании оргкомитета никто не попытался возразить Мори.

На следующий день Мори на экстренной пресс-конференции, созванной на фоне разгоревшегося скандала, публично извинился за допущенные им сексистские высказывания. Он выразил уверенность, что должен продолжать выполнять свои обязанности в оргкомитете, но не исключил возможности своей отставки, если того потребуют в организации.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год. Теперь они планируются на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Предстоящие соревнования назвали «Токио-2020». Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.

Летние Олимпийские игры в японской столице стали первыми в истории, отложенными в мирное время.

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