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Дацика обвинили в расизме после подаренной им Дижону связки бананов

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Скандально известного бойца MMA с криминальным прошлым Вячеслава Дацика обвинили в расизме после пресс-конференции в преддверии турнира «Короли ринга», сообщил телеканал РЕН ТВ.

Накануне YouTube-канал True Gym MMA опубликовал видео со встречи участников предстоящего турнира, в ходе которой Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан подарил своему сопернику камерунскому боксеру Тайсону Дижону связку бананов. В ответ тот бросил бананы в лицо Дацика. Он напомнил сопернику о его криминальном прошлом.

«Я слышал, что ты попал в тюрьму. Тебя там хорошо проучили или нет? <...> Возьми эти бананы, я хочу, чтобы ты покушал сегодня еще», — сказал Дижон.

Один из присутствующих на встрече намекнул на «что-то расистское» в этом своеобразном подарке Дацика, однако тот ответил, что «в бананах много энергии» и, раз его соперник пообещал «посушить» Дацику голову, «ему понадобится много энергии».

Дацик и Дижон встретятся на ринге 20 февраля, турнир пройдет в московском концертном зале «Вегас Сити Холл».

Ранее, 2 февраля, российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко спрогнозировал, что Дацик одолеет Дижона. Спортивный блогер и боец ММА Артем Тарасов, который также станет участником в турнире, выразил мнение, что россиянин находится в плохой форме и ему не хватит сил в бою.

В рамках уникального турнира Тарасов встретится с представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым. Также бои пройдут между боксером-профессионалом Федором Чудиновым и его соперником Айзеком Чилембой (Малави) и пауэрлифтером и бывшим регбистом Денисом Вильдановым и его соперником самбистом и бойцом смешанных единоборств Максимом Новоселовым. Турнир покажет телеканал РЕН ТВ.

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