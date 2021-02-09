В Сети появилось видео конфликта Дацика и Дижона из-за бананов

В Сеть выложили видео конфликта с участием бойца ММА и тайского бокса Вячеслава Дацика, также известного как Рыжий Тарзан, и камерунского боксера Тайсона Дижона. Запись во вторник, 9 февраля, опубликовал YouTube-канал True Gym MMA.

В ходе пресс-конференции Дацик преподнес африканскому сопернику, с которым 20 февраля сойдется в поединке в рамках турнира «Короли ринга», связку бананов.

«Ты хотел мне посушить голову? Тебе понадобится много витаминов и массы, пожалуйста», — заявил Рыжий Тарзан.

В ответ Дижон бросил связку бананов в лицо Дацику.

«Рыжий Тарзан, я слышал, что ты попал в тюрьму. Тебя там хорошо проучили или нет? Короче, я тебя отправлю в нокаут 20 февраля. Возьми эти бананы, я хочу, чтобы ты покушал сегодня еще», — сказал камерунский спортсмен.

В 2007 году Дацик был арестован за серию ограблений салонов сотовой связи, его поместили в лечебницу, откуда в 2010 году он сбежал и нелегально прибыл в Норвегию. Там на него завели уголовное дело за ношение оружия, затем боец оказался в тюрьме.

По отбытии срока россиянина выдворили в Россию, где он был приговорен к пяти годам лишения свободы. В 2016 году он вышел на свободу из красноярской колонии, а в 2019 году Дацика задержали при попытке пересечения российско-эстонской государственной границы по реке Нарве.

Турнир «Короли ринга» пройдет 20 февраля в московском концертном зале «Вегас Сити Холл».

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко предположил, что Дацик одолеет Дижона. Однако с таким прогнозом не согласился спортивный блогер и боец ММА Артем Тарасов, который считает, что россиянин находится в плохой форме и у него не хватит сил в бою.

В рамках турнира, кроме Дацика и Дижона, встретятся представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев и блогер Артем Тарасов, боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), а также пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов. Боксерский турнир покажет телеканал РЕН ТВ.